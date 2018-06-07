«Список 47» мог попасть к журналистам из страны, где находится заказчик убийств

"Список 47" мог попасть в СМИ из страны, где находится заказчик этих убийств. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко

"Следствие, кстати, не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств ради дискредитации следствия. Но возможна и утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно исследованы", – отметил Луценко.

Он добавил, что благодаря применению специального режима следствия, имитирования убийства журналиста, следствие получило больше информации о заказчике. В ближайшее время готовится новое подозрение в этом деле.

Ранее сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения имен из "списка 47". Перед этим список с именами потенциальных жертв опубликовало издание "Страна.юа".

Позже BBC сообщило со ссылкой на представителей пресс-службы СБУ, что список, опубликованный изданием "Страна", аутентичен списку, полученном в ходе спецоперации. Позже в СБУ подтвердили подлинность опубликованного в СМИ "списка 47". // 112.ua