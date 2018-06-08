Что нашли в банковской ячейке российского пропагандиста Вышинского

СБУ нашла в банковской ячейке Вышинского трудовой договор с МИА "Россия Сегодня", пистолет "Браунинг" и более $200тыс.

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе санкционированного судом обыска банковской ячейки подозреваемого в государственной измене и арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ, похожий на пистолет предмет и более $200тыс наличными.

"В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя так называемого "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более $200 тысяч, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", – сообщает в четверг вечером пресс-центре СБ Украины.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

17 мая Херсонский городской суд принял решение по мере пресечения для Вышинского. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако суд отправил подозреваемого под арест на два месяца.

Во время суда прокурор рассказал, в чем подозревают Вышинского, озвучив текст подозрения. Среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны. // Сегодня