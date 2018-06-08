Кабмин утвердил Оксану Маркарову и. о. министра финансов

Она приступит к выполнению обязанностей 8 июня

Исполняющим обязанности министра финансов Украины стала первый заместитель министра Оксана Маркарова. Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины.

"Исполнение обязанностей министра финансов Украины возложено на первого заместителя министра Оксану Маркарову. Соответствующее решение было единогласно принято на внеочередном заседании правительства. К исполнению обязанностей министра Оксана Маркарова приступит завтра, 8 июня", – говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада приняла правительственный проект постановления № 8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. За проголосовали 254 народных депутата. // 112.ua