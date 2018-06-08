Рада отказалась рассматривать вопрос о запрете трансляции ЧМ-2018

Верховная Рада отказалась рассматривать запрет трансляции в Украине матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

За включение соответствующего вопроса в повестку дня проголосовали лишь 142 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

"Признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, будет считаться такой, что нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", - предлагалось в проекте постановления.

Ранее профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.