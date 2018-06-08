Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Пожежу у зоні відчуження ліквідовано, ДСНС

08.06.2018 02:37

О 17:50 вчора пожежу в лісовому масиві у Зоні відчуження ліквідовано.

До гасіння було залучено 25 од. тех. та 138 чол., з них від ДСНС - 15 од. тех. та 116 чол, повідомляє прес-служба ДСНС.

Авіацією ДСНС з початку робіт було здійснено 69 скидів (318 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 30 скидів води (240 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 39 скидів води (78 тонн).

Радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:

 У місті Києві радіаційний фон складає 12 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год).

У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год).

На промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

 5 червня о 10:10 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 12 га.

О 18:05  6 червня пожежу було локазіовано на загальній площі близько 2 га.

Хроника паники и истерики. Нужно ли бояться пожаров в Чернобыльской зоне?

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...