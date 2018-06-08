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В Одесі затримано чоловіка, який за допомогою спецобладнання викрадав гроші з банкоматів

08.06.2018 11:55

Зловмисника затримано відразу після незаконної операції по програмуванню банкомата на безконтрольну видачу готівки.

Одягнувши медичну маску та рукавички, чоловік за допомогою спеціального пристрою намагався вплинути на роботу одного з банкоматів на Фонтанській дорозі. 

банкомат

35-річного правопорушника «на гарячому» викрили оперативники Шевченківського відділення поліції м. Одеси спільно з працівниками Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України та охоронного агентства.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучено банківські картки, спеціальні пристрої для роботи з комп’ютерною технікою, мобільні телефони та інші прилади, виготовлені для злочинних дій. З вилученою технікою працюють спеціалісти. 

Наразі підозрюваний перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Триває слідство. 

Відділ комунікації поліції Одеської області

 

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