В России студент-сирота зарубил топором двух человек и изнасиловал женщину

В Кабанском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении студента колледжа, ставшего фигурантом уголовного дела об убийстве, разбое, изнасиловании, надругательстве над телом умершего и хищении оружия. Сейчас материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, 17-летний подросток является сиротой, он воспитывался в реабилитационном центре для несовершеннолетних, затем поступил на учебу в техникум поселка Каменск.

Сначала студент жил в общежитии, а потом друг позвал его переехать к своим родственникам. Их соседом был 60-летний пенсионер-инвалид. Юноша стал заходить к нему в гости и помогать ему по хозяйству. 17 декабря 2017 года он пожелал получить деньги за свои услуги, но пенсионер разозлился и выгнал молодого человека. Тот обиделся и решил убить "неблагодарного" пенсионера.

Ночью студент пробрался к пожилому человеку через окно, взял на кухне топор и подошел к кровати, на которой спал 58-летний приятель хозяина, оставшийся в гостях на ночь. Юный "Раскольников" с силой нанес два удара обухом топора по голове спавшего гостя, а затем разбудил пенсионера и снова стал требовать денег. Узнав, что средства на банковской карточке, он тем же топором расправился со второй жертвой, нанеся ей несколько ударов по голове.

С пенсионером проживала 42-летняя женщина, и подросток под угрозой убийства заставил ее сообщить PIN-код банковской карты, после чего изнасиловал женщину, а затем надругался и над телом покойного инвалида.

Затем злоумышленник, приставив нож к спине женщины, дошел с ней до ближайшего банкомата, где снял с банковской карты покойного пенсионера 1500 рублей. Их он потратил на алкоголь, причем распил его вместе с потерпевшей и заснул.

На утро женщина, у которой студент проживал, стала разыскивать его и заглянула к соседу в окно. Увидев страшную картину, она вызвала скорую помощь и полицию. Приехавшие правоохранители задержали подростка. Медики констатировали смерть одного из потерпевших, второй был еще жив, но в больнице он умер - врачи оказались бессильны. Кроме того, накануне убийства подросток похитил у инвалида огнестрельное охотничье ружье, которое спрятал в котельной дома приютившей его семьи.

Теперь "помощнику по хозяйству" грозит пожизненное лишение свободы. // NEWSru.com