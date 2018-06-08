Свидание с интернет-знакомым закончилось для девушки ограблением

Шевченковский суд Киева вынес приговор грабителю, который через интернет познакомился с девушкой, а при встрече отнял у нее личные вещи.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в августе 2017 года в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 23-летняя жительница Черниговской области и сообщила, что ее ограбили в Артиллерийском переулке. Она добавила, что встретилась с мужчиной, с которым познакомилась через интернет. Он набросился на нее, отнял мобильный телефон и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя. Им оказался 44-летний гражданин другого государства, который ранее отбывал наказание за совершение грабежа. У мужчины изъяли вещественное доказательство.

Приговором Шевченковского районного суда Киева мужчину за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали о случае, когда киевлянин в развлекательном заведении познакомился с девушкой, а ее сообщники избили и ограбили его.

Также похожее преступление произошло в Киево-Святошинском районе, где 44-летняя женщина пострадала от рук 33-летнего мужчины.

"Они познакомились через интернет. Но на долгожданное свидание кавалер приехал с ножом. Угрожая убить женщину, он потребовал у нее деньги и даже продать автомобиль. Перепуганная женщина даже взяла в долг средства у подруг и отдала злоумышленнику 42 тыс. грн. Обратиться в полицию она отважилась только через два дня", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Через несколько дней правоохранителям удалось разыскать и задержать злоумышленника. Подозреваемый только в октябре 2017 года вышел из мест лишения свободы, где в течение 10 лет отбывал наказание за имущественные преступления. // Сегодня