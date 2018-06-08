В Раде призвали СБУ и ГПУ заняться «существом по фамилии Мураев» из-за высказываний о Сенцове

Ранее внефракционный нардеп Евгений Мураев сказал в эфире телеканала "112 Украина", что "для части населения Сенцов является террористом"

Глава оборонного комитета Рады, нардеп от НФ Сергей Пашинский призвал СБУ открыть дело против внефраакционного нардепа Евгения Мураева по статье "Государственная измена". Об этом он сказал во время утреннего пленарного заседания в пятницу.

"Я публично обращаюсь к главе СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 "Государственная измена". Я публично обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко с призывом возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Это юридический вопрос", - сказал Пашинский.

Сергей Пашинский напомнил, что вчера Мураев в эфире телеканала сделал заявление относительно Сенцова.

"Существо, которое носит мандат депутата ВР, по фамилии Мураев сделал заявление, что по Сенцову не так все просто, - этот человек готов на поджоги, подрывы и время все поставит на свои места. Если бы это сказал Киселев или кто-то другой, - понятно, это российская пропаганда. Но эту российскую пропаганду слово в слово повторил депутат ВР", - добавил Пашинский.

Он выразил убеждение, что Верховная Рада должна на это отреагировать.

Со своей стороны, первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко призвала нардепа Мураева извиниться перед Сенцовым, его семьей и всеми политзаключенными Кремля.

"Мы требуем от нардепа Мураева извинений перед Сенцовим, перед семьей Сенцова и перед всеми политзаключенными", - сказала Ирина Геращенко.

Она также заявила, что не будет принимать приглашения в студию телеканала, в эфире которого прозвучали слова в адрес политзаключенного Олега Сенцова, пока нардеп Мураев не извинится.

Напомним, 11 мая 2014 г. Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе. Позже в этот день он был задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в терроризме. Позже Сенцова перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово. Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в "организации терактов в Крыму".

14 мая 2014 года Сенцов объявил о бессрочной голодовке. Основное требование голодающего - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. // 112.ua