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Четверо бухгалтеров полиции Киевщины 10 лет выплачивали зарплату 23 «мертвым душам»

08.06.2018 12:42

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета ГУ НПУ в Киевской области. 

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает УНН.

бухгалтерия

“Установлено, что бухгалтеры на основе поддельных документов открыли 23 карточных счетов на подставных лиц для выплаты зарплаты, на которые ежемесячно с 2007 по 2016 годы перечислялись средства. Всего за указанный период сумма выведенных средств составила более 12 млн гривен”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам досудебного расследования четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. Ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры предосторожности, а также устанавливается круг других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.

Оперативное вмешательство осуществили сотрудники департамента по расследованию ОВД в сфере экономики ГПУ и ДВБ НПУ. Досудебное расследование продолжается.

 

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