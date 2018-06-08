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В России в результате пожара погибла семья из пяти человек

08.06.2018 12:53

В частном доме сгорела супружеская пара и трое их детей

В российском Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в частном доме сгорели двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКРФ.

Фото: news.day.az

Пожар произошел ночью, погибла супружеская пара и трое их детей - девочки двух, четырех и десяти лет. По предварительным данным, полиция не нашла на погибших признаков насильственной смерти. Для установления причин гибели людей будет проведена экспертиза. // Сегодня

 

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