В России в результате пожара погибла семья из пяти человек

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В частном доме сгорела супружеская пара и трое их детей
В российском Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в частном доме сгорели двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКРФ.
Пожар произошел ночью, погибла супружеская пара и трое их детей - девочки двух, четырех и десяти лет. По предварительным данным, полиция не нашла на погибших признаков насильственной смерти. Для установления причин гибели людей будет проведена экспертиза. // Сегодня
В Украине смертность на дорогах одна из самых высоких в Европе. Ежесуточно в результате ДТП в Украине погибает около 10 человек, около ста травмируются. Причин несколько: от...