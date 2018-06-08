В России в результате пожара погибла семья из пяти человек

В частном доме сгорела супружеская пара и трое их детей

В российском Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в частном доме сгорели двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКРФ.

Пожар произошел ночью, погибла супружеская пара и трое их детей - девочки двух, четырех и десяти лет. По предварительным данным, полиция не нашла на погибших признаков насильственной смерти. Для установления причин гибели людей будет проведена экспертиза. // Сегодня