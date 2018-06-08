У Бориславі чоловік пограбував колишню дружину

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У Бориславі зловмисник виявився причетним до пограбування своєї колишньої дружини. Відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
У Бориславське відділення поліції 7 червня за допомогою звернулась 24-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що в її квартирі колишній чоловік, 30-річний мешканець Борислава, зненацька вирвав у неї з рук сумочку та втік з нею. У сумочці, за словами заявниці, був мобільний телефон, близько трьохсот гривень та документи.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування. // lviv.sq.com.ua
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