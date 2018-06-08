Похищенная в Киеве 16-летняя студентка нашлась. Но плохо помнит, где и что с ней было

Исчезновение 16-летней Виктории в Киеве было похищением. Это рассказала сама девушка после того, как ее отпустили мужчины, которые держали ее силой в течение трех дней, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Студентка пропала днем в понедельник, а в среду в вечернем выпуске новостей об этом рассказали на всю страну. Уже через час девушка позвонила родным – ее отпустили похитители. "Ну, они в телевизоре, видно, увидели. Мне кажется, благодаря этому немного задвигались. Несовершеннолетняя, поиски идут", - предполагают в семье.

Сначала Виктория вообще мало что могла сказать, а больше плакала. "Я с десятого раза поняла, что метро "Гидропарк", - говорит мама. Девочка сказала матери, что туда ее привезли мужчины, которые ее схватили три дня назад. "Честно, я мало что помню, что они говорили. Какой-то клуб, там музыка играла, дыма много было", - рассказала сама пострадавшая. Ее мама узнала от дочери, что та ждала по автобусной остановке транспорта, когда рядом остановилась машина, из нее выскочили мужчины, накинули девушке что-то на голову и запихнули в авто. "Какую-то салфетку, говорит, подсунули – и отключилась", - рассказала мама.

Впереди у девочки медицинские осмотры и общение с полицией. Мама, которая на всю страну заявила, что откажется от претензий, если ей вернут ребенка живым, собирается сдержать слово и не писать никаких заявлений. Сама девушка на вопрос, хочет ли она наказать своих обидчиков, ответила: "Хочу забыть". Но если медики докажут факт насилия над несовершеннолетней, намерения мамы и девушки не будут иметь значения – это слишком серьезное преступление. Если же нет, дело об исчезновении закроют. Сама же Вика планирует вернуться в колледж и позакрывать все свои пропуски, чтобы спокойно уехать на каникулы домой на Житомирщину.

Корреспондент ТСН Ольга Нескородяна