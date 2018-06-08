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Повідомлено про підозру директору ТОВ «Віасан», яка привласнила майже півмільйона бюджетних гривень

08.06.2018 13:27

Київською місцевою прокуратурою №7 за оперативним супроводженням ГУ КЗЕ СБ України за результатами плідної роботи по викриттю фактів розкрадання коштів, призначених для реабілітації воїнів АТО, викрито директора товариства «Віасан», яка привласнила півмільйона гривень бюджетних коштів.

Встановлено, що вказані кошти виділялись товариству на реалізацію бюджетної програми «Заходи психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО», відповідно до якої 100 учасників АТО повинні були пройти курс психологічної реабілітації.

підозра

Наразі директору товариства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені у великих розмірах службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове слідство триває. За вчинене посадовцю товариства загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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