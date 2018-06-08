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На Волині співробітники одного з митних постів «погоріли» на хабарах від «євробляхерів»

08.06.2018 13:39

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах заступника начальника та старшого державного інспектора одного з митних постів Волинської області.

Правоохоронці встановили, що посадовці налагодили механізм вимагання неправомірної вигоди від громадян, які володіють автомобілями з іноземною реєстрацією. За суму від вісімдесяти до трьохсот доларів США за кожне авто, яке ввозиться на територію України, зловмисники обіцяли не створювати штучні перешкоди під час проходження митного контролю.

СБУ

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів отримання хабарів на загальну суму понад дві тисячі американських доларів.

Співробітники СБУ затримали обох митників під час передачі інспектором раніше одержаної неправомірної вигоди заступнику керівника митного поста.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Волинської області під процесуальним керівництвом прокуратури.

 

Прес-центр СБ України

 

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