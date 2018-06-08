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У Дніпрі чоловік самотужки затримав двох озброєних розбійників-близнюків

08.06.2018 13:51

Поліцейські, які прибули на місце злочину за лічені хвилини після нападу, наділи кайданки вже на обеззброєних злочинців. Сьогодні нападникам буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні розбою. Тепер братам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розбійний напад на валютний обмінник стався 7 червня близько 17.50 на вул. Привокзальній м. Дніпра. Свій злочин брати детально спланували заздалегідь. Погрожуючи пістолетом, вони забрали у касира всю суму та навіть спакували гроші у рюкзак. Щоправда, скористатися виручкою не довелося. 

розбій

Вже за кілька хвилин на порозі з’явився молодий чоловік, який дізнався про напад на обмінник від своєї дівчини - працівниці салону краси, розташованого поруч. Хлопець не розгубився - вибив з рук розбійника пістолет та повалив його на підлогу. При цьому виникла стрілянина, під час якої одного з братів було поранено. 

Затриманими виявилися двоє 26-річних братів-близнюків, жителі м. Кам’янське. Знаряддя злочину – пістолет Макарова з глушником – вилучено та направлено на експертизу. Сьогодні чоловікам буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

 

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