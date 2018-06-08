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В Ровенской области во время турпохода погибла 12-летняя школьница

08.06.2018 14:03

 Вчера, 7 июня, около полудня в Рокитновском районе (Ровенская область - ред.), Во время туристического похода учащихся одного из местных учебных заведений утонула 12-летняя девочка. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

погибла 12-летняя школьница

"Двенадцать детей с пятого, шестого и седьмого классов и двое учителей в рамках туристического кружка отправились в поход на сутки. Среди учеников также находилась и 10-летняя девочка из младшего класса, которая очень просила 12-летнюю подругу, чтобы взяли и ее. В полдень все вместе пошли в карьер изучать и исследовать почву. Позже, когда дети стали фотографироваться, 12-летняя девочка увидела, как тонет 10-летняя подруга. Она бросилась ее спасать, а за ней - и учитель. Несмотря на предоставленную первоочередную помощь педагогов и принятые реанимационные меры медиков "скорой", жизнь 12-летней девочке спасти не удалось", - рассказали в полиции.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. // УНН

 

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