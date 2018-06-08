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Затримано посадовця чернівецької поліції, який «кришував» крадіїв

08.06.2018 14:15

Майор поліції Чернівців прикривав злочинну діяльність місцевих крадіїв, за що систематично отримував від них «подяку». Оперативники внутрішньої безпеки НПУ викрили поліцейського та спільно з працівниками військової прокуратури Західного регіону затримали.

Чернівецьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано оперативну інформацію щодо посадової особи поліції Чернівців. 34-річний начальник сектору кримінально поліції одного з відділень поліції міста, зловживаючи службовим становищем, систематично вимагав та одержував хабарі від злодіїв, які промишляли на території одного з районів Чернівців.

ДВБ

За зібраними фактами внутрішньої безпеки НПУ матеріали були скеровані до військової прокуратури Західного регіону України, де слідчими розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі коштів посадовцю поліції, на загальну суму 36 тисяч гривень. Частину грошей поліцейський отримував готівкою, частину - просив перерахувати на банківську картку для соціальних виплат, яка належить його дружині.

Спільними діями Чернівецького управління внутрішньої безпеки, бійців відділу швидкого реагування Департаменту Внутрішньої Безпеки НПУ та працівників військової прокуратури майора поліції затримали в порядку ст.208 КПК України після одержання ним чергового «відкуту» - 10,4 тисяч гривень.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманого було виявлено майже 4 десятки набоїв різного калібру та, завернуту у бланки службової документації, марихуану. Пояснити походження виявленого посадовець поліції поки не може. 

Найближчим часом військовою прокуратурою Західного регіону поліцейському буде оголошено підозру за ч.3 ст.368 КК України та підготовлено клопотання до суду про обрання фігурантові злочину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, встановлюються інші факти протиправної діяльності «кришувальника» злодіїв та його можливі спільники. 

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

 

 

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