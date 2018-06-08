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На Київщині поліцейські затримали озброєну організовану групу наркодилерів

08.06.2018 14:27

Житель м. Біла Церква та троє жінок організували канал постачання у Київську область особливо небезпечного наркотичного засобу – метадон, із Дніпропетровщини. У подальшому збували його наркозалежним громадянам. Загалом вилучено наркотика на понад 1 мільйон гривень.

 

Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що викрили та задокументували злочинні діяння наркодилерів оперативники Управління протидії наркозлочинності та слідчого управління поліції Київської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

наркота

 

З метою фіксації злочинної діяльності організованої групи правоохоронці провели 13 оперативних закупівель наркотичного засобу. Встановлено, що один чек метадону зловмисники збували за 450 гривень. Під час санкціонованих обшуків за адресами їхнього проживання та у місцях зберігання і розповсюдження наркотичних засобів, окрім метадону, виявлено та вилучено марихуану на 10 тис гривень. Також поліцейські вилучили бойові гранати, банківські картки, мобільні телефони, сім-карти та гроші.

 

Наразі трьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання міри запобіжного заходу вони знаходитимуться в ізоляторі тимчасового тримання. Проводяться невідкладні оперативні заходи щодо розшуку та затримання четвертого зловмисника.

 

Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області

 

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