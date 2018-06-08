На Полтавщине отставной офицер помог задержать вора-рецидивиста с Луганщины

Молодая мама Анна Гуревич, жительница райцентра Пирятин Полтавской области, гуляя с ребенком во дворе, заметила, что в соседнем частном доме разбито окно, а внутри орудует незнакомый мужчина, по всей видимости, вор.

Анна позвала на помощь отца который хозяйничал на огороде. 52-летний офицер запаса Алексей Василенко, не раздумывая, бросился на соседское подворье, чтобы задержать непрошеного гостя на горячем, однако тот успел унести ноги.

Бывший военный бросился за ним, приказав дочери вызывать полицию. Преследуя грабителя, он попросил о помощи своего знакомого, которого встретил по дороге, однако тот отказался: дескать, зачем мне лишние проблемы.

Тем временем злоумышленнику удалось остановить проезжавший автомобиль, который ехал за город. Но Алексею Павловичу тоже повезло с машиной, он сказал водителю двигаться за беглецом. Вскоре к преследованию подключился экипаж местного отделения полиции. Совместными усилиями операция по задержанию грабителя закончилась успешно за пределами города.

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— Задержанным оказался 29-летний житель Луганщины, ранее судимый за имущественные преступления, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Главного управления полиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Мужчина около полугода назад освободился из мест лишения свободы и уже разыскивался нашими коллегами из соседней Харьковской области за совершение ряда тяжких преступлений. Полиция установила причастность «гастролера» к нескольким кражам в Пирятинском районе с проникновением в дома. В отношении него открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража с проникновением).

Алексей Василенко и его дочь Анна Гуревич получили от полицейских благодарность за проявленные бдительность и неравнодушие. А соседи устроили им пышный ужин.