Генпрокуратура объявила о новом подозрении руководству Высшего хозяйственного суда

Руководство ВХСУ подозревается в совершении преступлений против правосудия, а именно вмешательстве в деятельность судебных органов, незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, вынесении неправосудных решений, а также по фактам - в совершении тяжких и особо тяжких имущественных и коррупционных преступлений в период с 2010 по 2014 годы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Департамента специальных расследований ГПУ, передает УНН.

“По результатам расследования выявлены дополнительные эпизоды уголовных правонарушений и собраны достаточные доказательства их совершения, в связи с чем указанном бывшему заместителю председателя ВХСУ сообщено о новом подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК Украины”, - говорится в сообщении.

Также в этом производстве сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины четырем бывшим работникам аппарата хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым инкриминируется соучастие с указанным руководителем в совершении вмешательства в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, в результате служебного преступления подозреваемых составила 46 миллионов гривен.

В частности, бывший заместитель председателя ВХСУ подозревается в постановлении в качестве судьи хозяйственного суда Донецкой области в личных интересах заведомо неправосудного решения в пользу одного из предприятий, которым незаконно органы местного самоуправления обязывались заключить с этим предприятием договор аренды земельного участка нормативно-денежной стоимостью более 8 млн грн. сроком на 49 лет.

Кроме того, инкриминируются совершение на должностях председателя хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда (2011-2014 годы) путем обмана и злоупотребления доверием судей этих судов, в сговоре с руководством ВХСУ вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, в том числе путем внедрения механизма контролируемого распределения исковых заявлений (хозяйственных дел) на заранее определенного им судью или коллегию судей, а также неоднократное совершение вмешательства в деятельность судей этих судов путем предоставления указаний о разрешении спора в пользу одной из сторон.

В результате этих действий, в том числе более восемь тысяч исковых заявлений, поступивших в хозяйственный суд города Киева, распределялись с грубым нарушением требований закона относительно объективного и беспристрастного их распределения, из них в более чем тысяче случаев автоматизированное распределение происходило с участием одного судьи (в Киевском апелляционном суде в 800 случаях).

В частности, среди таких дел, которые распределялись с нарушением закона и в которых содержатся признаки вмешательства в деятельность суда, было дело по иску Минобороны РФ к Кабмину, которое рассматривалось в 2012-2013 годах, по результатам рассмотрения которого вынесено решение, в результате чего государство незаконно и безосновательно обязали оплатить Министерству обороны РФ более 3 миллиардов гривен (во исполнение решения 38 миллионов гривен были перечислены из государственного бюджета на счета Минобороны РФ).

В уголовном производстве проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на завершение расследования по этим эпизодам в сжатые сроки. Досудебное следствие по другим фактам преступной деятельности продолжается.

Как напоминают в ГПУ, бывший председатель ВХСУ как подозреваемый объявлен в розыск, и органом досудебного расследования принимаются меры по его экстрадиции из одной из стран Евросоюза. Указанная процедура существенно усложнилась в связи с тем, что апелляционным судом г. Киева дважды необоснованно отменялись постановления райсуда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей (решение о такой мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции).