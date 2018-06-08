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У Кропивницькому поліцейські вилучили у місцевого жителя вибухівку, боєприпаси та наркотики

08.06.2018 15:18

Працівники управління карного розшуку поліції області із залученням бійців КОРДу провели санкціонований обшук у помешканні 37-річного чоловіка. У результаті виявили предмети, схожі на гранату, тротилову та димові шашки, порох, саморобний вибухопакет, набої різного калібру, а також речовини, схожі на метамфетамін та коноплю.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про зберігання кропивничанином вибухових пристроїв та боєприпасів, яка у ході перевірки знайшла підтвердження.

боеприпасы

Зважаючи на те, що громадянин мав «під рукою» небезпечний арсенал, до проведення обшуку було задіяно працівників спецпідрозділу.

«У результаті вжитих заходів за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили предмети, схожі на тротилову шашку вагою 400 г, гранату РГД- 5 (зі збитими номерами) із запалом, 4 димові шашки, 7 набоїв до вогнепальної та 5 – до травматичної зброї, порох вагою близько 150 грамів та саморобний вибухопакет. Крім того, працівники поліції виявили у помешканні чоловіка лабораторію з виготовлення наркотичних засобів, пакетики та трубки з речовиною, схожою на метамфетамін, ваги та півмішка речовини рослинного походження, схожої на коноплю. За поясненням місцевого жителя, вибухові пристрої та набої він знайшов, а наркотики зберігав для власного вживання. Нині слідчі з’ясовують всі обставини вчинення кримінальних правопорушень», - розповів заступник начальника поліції Кіровоградської області Андрій Бензар.

 

 

 

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

За скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами
управління карного розшуку
поліції Кіровоградської області

 

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