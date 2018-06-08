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В Сумах в результате взрыва пороха пострадали двое детей и их отец

08.06.2018 15:31

В Сумах в результате взрыва банки с охотничьего пороха пострадали двое малолетних детей и их отец. 

Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.

порох

Как рассказали правоохранители, сообщение о том, что во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, в результате чего есть травмированные, в полицию поступило от врачей.

"Они сообщили, что в тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести в них госпитализированы 10-летний мальчик вместе с 10-месячной сестрой, а также их отец. Опросив очевидцев, они установили, что 10-летний мальчик с разрешения отца и в его присутствии, а также в присутствии своей 10-месячной сестренки ради развлечения поджег охотничий порох, в результате чего и произошел взрыв. Сейчас дети в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении Сумской областной детской клинической больницы. А их 41-летний отец находится в ожоговом отделении", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил полиции отец пострадавших детей, банка с охотничьим бездымным порохом "Сокол" производства СССР, нашел в соседней нежилой и незапертой квартире его сын. После чего, в его присутствии, позволил поджечь парню порох, в результате чего и произошел взрыв.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ст. 264 "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов" Уголовного кодекса Украины.

 

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