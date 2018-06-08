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В Киеве в связи с аварией отключили воду на 8 улицах (адреса)

08.06.2018 15:44

Аварийные бригады "Киевводоканала" работают над ликвидацией прорыва сетей

В Киеве в пятницу, 8 июня, в связи с аварией на водопроводе временно отключена подача воды на восьми улицах. Об этом в Facebook сообщает аварийная служба "Киевводоканала" 1581.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"По состоянию на 11:40 аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией 21-го повреждения сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов", - указано в сообщении.

Так, подачу холодной воды временно приостановлено по следующим адресам:

ул. Немировича-Данченко, 1 (ж/б), 2 (университет);
ул. Боричев спуск, 8 (офисы);
ул. Боричев Ток, 3 (офисы), 7 (п/б);
ул. Миколайчука, 9-Б (школа);
ул. Стратегическое шоссе, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48 (п/б);
ул. Закревского, 19-Б (д/с);
ул. Жолудева, 3-Г (школа);
ул. Новополевая, 2.

РБК-Украина

 

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