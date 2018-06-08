Во Франции покончил с собой знаменитый шеф-повар Энтони Бурден

В пятницу, 8 июня, в отеле в Страсбурге был найден мертвым всемирно известный американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден. Тело обнаружил его друг Эрик Риперт. Французская полиция заявила, что это было самоубийство.

Энтони Бурден родился 25 июня 1956 года в Нью-Йорке. Окончил Кулинарный институт Америки в 1978 году, в течение многих лет был шеф-поваром различных известных ресторанов, в том числе Brasserie Les Halles.

Бурден был известен благодаря своей книге «О еде: строго конфиденциально» (Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly), которая стала бестселлером во многих странах.

Кроме того, он вел телепрограммы на телеканале Travel Channel. Во Францию Бурден прилетел снимать цикл передач для CNN под названием Anthony Bourdain: Parts Unknown.

Энтони считался экспертом по французской кухне.

Он увлекался бразильским джиу-джитсу и получил синий пояс. В 2016 году он завоевал «золото» в среднем весе на Открытом чемпионате Нью-Йорка.

В 1985 году Бурден женился на своей бывшей однокласснице Нэнси Путкоски. Они развелись в 2005 году. В апреле 2007 году Энтони женился во второй раз. Его избранницей стала Оттавия Бусиа. В том же году у них родилась дочь Эриан. Оттавия принимала участие в нескольких передачах, снятых Бурденом в Италии и Бразилии. В 2016 году супруги расстались, но сохранили дружеские отношения.

В 2017 году Энтони начал встречаться с итальянской актрисой и режиссером Азией Ардженто. Они познакомились в Риме. Бурден активно поддержал Ардженто, когда она публично обвинила влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии. // "ФАКТЫ"