Россияне, которых подозревали в убийстве, но отпустили из-за алиби, рассказали о пытках в полиции

Жители Оренбургской области Мушфиг Шыхалиев и Рамин Шахмаров обратились в «Комитет против пыток» и рассказали о том, что полицейские избивали их, требуя признаться в убийстве местного предпринимателя и его сына. Шыхалиеву, по его словам, пришлось написать явку с повинной; впоследствии обоих отпустили из-под стражи из-за алиби.

Рассказ Шыхалиева и Шахмарова размещен на сайте организации.

Мужчины рассказали, что их по отдельности задержали 7 марта и без объяснения причин доставили в здание УМВД России по Оренбургской области. По словам Шахмарова, после задержания от него потребовали сознаться в убийстве; после того, как он отказался, его несколько раз избили, надев на голову пакет. Через некоторое время он потерял сознание.

«После того, как я пришел в себя, я сел на пол. Однако полицейские прижали меня к полу и стали упираться коленями в мою спину и шею, требуя сознаться в убийстве. В этот момент у меня пошла ртом кровь. Через некоторое время меня прекратили избивать. Хотя я так ничего и не подписал», — рассказал пострадавший.

Шыхалиева, по его словам, также избили; также ему давили ногами на половые органы и били электрошокером по ногам.

«Когда я просил сводить меня в туалет, сотрудник, который до этого мне наступал на половые органы и нанес ногой удар в область головы, сказал мне, что если они меня и поведут в туалет, то только для того, чтобы окунуть головой в унитаз», — вспомнил Шыхалиев. Во время пыток он попытался рассказать полицейским, что у него есть алиби — в день убийства он закупал в Башкирии мясо; правоохранители сказали, что никто ничего проверять не будет.

10 марта суд арестовал обоих по подозрению в двойном убийстве. Уже в СИЗО Шыхалиев написал явку с повинной после того, как один из сотрудников администрации намекнул ему, что его могут изнасиловать. 17 марта пострадавшие вышли из СИЗО, так как СК не нашел доказательств их причастности к убийству.

Шыхалиев и Шахмаров подали заявление о пытках в СК. Сейчас по делу ведется доследственная проверка.

Убийство 35-летнего оренбуржского предпринимателя и его семилетнего сына произошло в январе этого года. Неизвестные нанесли жертвам несколько десятков ножевых ранений и скрылись. // Медиазона