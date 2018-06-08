ГПУ открыла уголовное производство в отношении народного депутата Мураева за слова о Сенцове

Генеральная прокуратура Украины 8 июня открыла уголовное производство в отношении народного депутата Украины Евгения Мураева из-за его слов об украинском режиссере Олеге Сенцове.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

«Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, как лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм», – отметила Сарган.

По ее словам, досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено СБУ.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция «Народный фронт») 8 июня призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко возбудить уголовное дело против народного депутата Евгения Мураева за его высказывания об украинском режиссера из Крыма Олеге Сенцове.

Бывший член украинской Партии регионов, внефракционный народный депутат Украины Евгений Мураев, который владеет украинским телеканалом NewsOne, в эфире телеканала «112 Украина» назвал заключенного в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова «террористом для части населения».