Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске совместной с ЕС системы уведомлений об угрозах в киберпространстве.

По его словам, система будет уведомлять о деятельности вредоносных программ в режиме реального времени и осуществлять обмен данными между организациями и ведомствами разных стран.

Выступая по итогам саммита министров обороны стран НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил о «существенном прогрессе» и заключении соглашений по 74 направлениям, в том числе по кибербезопасности и военному сотрудничеству.

Столтенберг также отметил, что стороны будут проводить совместную подготовку и учения по противодействию «гибридным угрозам».

Перед открытием встречи министров в пятницу генсек анонсировал подписание новой декларации о расширенном партнерстве с ЕС на саммите альянса 11—12 июля.