В России существует секретный приказ уничтожать информацию о репрессированных

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Центр документации музея истории ГУЛАГа обнаружил, что на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки с информацией о репрессированных в СССР
Об этом рассказал «Коммерсанту» директор музея Роман Романов.
Когда исследователь спросил, на каком основании уничтожили карточку, ему ответили, что в 2014 году МВД, Минюст, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО и СВР подписали приказ «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ». На нем стоит гриф «для служебного пользования».
Начальник информационного центра управления МВД по Магаданской области Михаил Серегин объяснил, что карточки хранятся до тех пор, пока возраст осужденного не достигнет 80 лет. Срок хранения карточки Федора Чазова истек в 1989 году, ее уничтожили согласно приказу от 11 сентября 2014 года.
Директор музея из-за этого приказа написал письмо председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову. Он, как пишет «Коммерсант», указал, что этот приказ может «иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий». Федотов пообещал газете изучить эту проблему.
Как выяснил «Коммерсант», с приказом в 2014 году столкнулась также жительница Московской области Нина Трушина. Она хотела получить информацию о своем родственнике, осужденном в 1939 году, и получила ответ из магаданского МВД, в котором говорилось, что карточку отложили для уничтожения на основании служебного приказа. Женщина подала иск в Верховный суд, но его отклонили.
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