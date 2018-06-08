В России журналистку уволили за жалобу на песню про Путина на детском утреннике

Журналистка из Нижневартовска Александра Терикова раскритиковала работу воспитателей детского сада № 68. Во время утренника дети хором спели песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова, мы с тобой!». После выхода эфира с участием Териковой на телеканале «Дождь», где она рассказала о произошедшем и своем негативном отношении к этому, ее уволили из редакции.

Несколько дней назад Александра опубликовала пост в Instagram с видеозаписью выступления вокальной группы «До-ми-соль-ка», в котором принимала участие дочь журналистки. Кроме стандартного репертуара, состоящего из детских песен про солнышко и маму, воспитанники детского сада в возрасте четырех-пяти лет пели на утреннике о том, что они готовы пойти «в последний бой за дядю Вову», — такие слова есть в тексте композиции. Терикова сопроводила пост в сети подписью: «Почему-то не хочется, чтобы командир звал Алису в последний бой».

Нестандартный выбор песни для детского праздника вызвал неоднозначную реакцию у родителей, отмечает МБХ медиа. Некоторые посчитали, что это мило, когда маленькие дети поют песни патриотического содержания, другие восприняли это как политическую агитацию. Терикова рассказала, что дети не понимали половины слов из текста, а ее дочь вместо фразы «гегемон достал» спела «бегемот достал», не ощутив существенной разницы. После шума в социальных сетях этим случаем заинтересовалась детский омбудсмен ХМАО Татьяна Моховикова, которая сочла композицию неприемлемой для исполнения в детском саду.

Как рассказала «МБХ медиа» сама Александра, она работала на нижневартовском телеканале N1 с февраля 2018 года. За это время у нее не возникало никаких конфликтных ситуаций с руководством, хотя они сами с коллегами неоднократно поднимали тему песни «Дядя Вова, мы с тобой!» в своих эфирах.

«Мы это делали неоднократно, и ниоткуда не прилетало. Поэтому несколько неожиданно было услышать, что нам с работодателем нужно расстаться. Сложно судить, прилетело ли это от начальства или выше откуда-то. Это тонкие материи. Уже непонятно, где начинается и заканчивается позиция руководства», — рассказала «МБХ медиа» Терикова.

По словам Александры, вчера на работе ее настойчиво попросили написать заявление об увольнении. В документе журналистка в качестве причины указала «слишком активную гражданскую позицию» и «политические разногласия с редакцией телеканала».

Журналисту, который маячил во время трансляции «Дождя» в нижневартовской редакции на заднем фоне в шапочке из фольги, повезло больше — его не уволили. Как сообщила нам Терикова, вероятно, его спас именно головной убор.

К исполнению этой песни уже не в первый раз привлекают детей. В ноябре 2017 года клип на песню «Дядя Вова, мы с тобой» записала депутат Госдумы (орган власти России, оправдывающий сексуальные домогательства) Анна Кувычко вместе с кадетами. В январе 2018 года учеников школы № 11 Краснодара заставляли разучивать текст песни и репетировать во время уроков.