Активистку из Петербурга оштрафовали на 160 тыс. рублей за картину «Девять стадий разложения вождя»

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд оштрафовал активистку Варвару Михайлову на 160 тыс. рублей за картину «Девять стадий разложения вождя». Об этом FlashNord сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Картина состоит из девяти отдельных фотографий, на которых изображено, как трава прорывает портрет президента России Владимира Путина, сообщает FlashNord. С этим артом Варвара участвовала на Первомайском шествии в колонне «Партии мертвых», где ее и 14 человек задержали.

Фото: twitter.com/BukvaCe

7 июня, суд вынес постановление о привлечении Варвары Михайловой к административной ответственности по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Помимо этого, суд постановил уничтожить картину и заплатить штраф в размере 160 тыс. рублей.