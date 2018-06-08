Активистку из Петербурга оштрафовали на 160 тыс. рублей за картину «Девять стадий разложения вождя»

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В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд оштрафовал активистку Варвару Михайлову на 160 тыс. рублей за картину «Девять стадий разложения вождя». Об этом FlashNord сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Картина состоит из девяти отдельных фотографий, на которых изображено, как трава прорывает портрет президента России Владимира Путина, сообщает FlashNord. С этим артом Варвара участвовала на Первомайском шествии в колонне «Партии мертвых», где ее и 14 человек задержали.
Фото: twitter.com/BukvaCe
7 июня, суд вынес постановление о привлечении Варвары Михайловой к административной ответственности по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Помимо этого, суд постановил уничтожить картину и заплатить штраф в размере 160 тыс. рублей.
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