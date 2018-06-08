На Волині посадовців двох лікувальних закладів викрито на одержанні 3 тисяч доларів США

08.06.2018 17:08

У результаті спільно спланованих і проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласного характеру, прокуратурою Волинської області, оперативними підрозділами Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими обласного Управління служби безпеки України сьогодні, 08 червня 2018 року, в місті Луцьку викрито начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня, які підпорядковані виконавчому апарату обласної ради та на праві оперативного управління - управлінню охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, під час одержання і розподілу неправомірної вигоди в розмірі понад 3 тис. доларів США.