На Волині посадовців двох лікувальних закладів викрито на одержанні 3 тисяч доларів США

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У результаті спільно спланованих і проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласного характеру, прокуратурою Волинської області, оперативними підрозділами Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими обласного Управління служби безпеки України сьогодні, 08 червня 2018 року, в місті Луцьку викрито начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня, які підпорядковані виконавчому апарату обласної ради та на праві оперативного управління - управлінню охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, під час одержання і розподілу неправомірної вигоди в розмірі понад 3 тис. доларів США.
У стільки посадовиці оцінили працевлаштування мешканця обласного центру Волині в один із комунальних лікувальних закладів.
У кримінальному провадженні слідчими органу безпеки провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.
Прес-служба прокуратури області
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