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Молодики так побили свого сорокарічного «товариша» по чарці, що той помер

08.06.2018 17:21

 На двох молодиків, які до смерті побили свого "товариша" по чарці, чекає суд
 

Могилів-Подільською місцевою прокуратурою Вінницької області, у розумні строки, забезпечено ефективне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого групою осіб, що спричинило смерть потерпілого, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Установлено, що три ямпільчанина, розпивали спиртні напої та сп'янівши влаштували бійку. Двоє із них, діючи умисно, спільно почали наносити третьому численні удари по різних частинах тіла.

Молодики так побили сорокарічного чоловіка, що той помер.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів та завдяки злагодженій роботі місцевої прокуратури та Ямпільського відділення поліції, до суду направлено обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні.
Згідно санкції ч. 2 ст. 121 КК України винним особам передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Прес-служба прокуратури Вінницької області

 

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