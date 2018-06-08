Чоловік, який забив до смерті власну матір, проведе за гратами 9 років

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Краматорський міський суд погодився з принциповою позицією публічного обвинувачення, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, та визнав 29-річного чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Установлено, що 3 грудня 2017 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився з матір’ю, до якої рік тому переїхав жити з Запорізької області.
Під час конфлікту син з усієї сили вдарив 52-річну матір по спині кулаком, а коли вона впала на підлогу, наніс ще близько 20 ударів по голові руками. Отримавши закриту черепно-мозкову травму та множинні двобічні переломи ребер, жінка померла на місці, а її син ще 4 дні жив поряд з трупом, розповідаючи сусідам про живу-здорову матір, яка займається своїми справами.
7 грудня труп потерпілої було виявлено, а правопорушника за клопотанням прокуратури заарештовано.
За спричинення рідній людини смертельних травм чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області
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