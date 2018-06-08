Чоловік, який забив до смерті власну матір, проведе за гратами 9 років

Установлено, що 3 грудня 2017 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився з матір’ю, до якої рік тому переїхав жити з Запорізької області.



Під час конфлікту син з усієї сили вдарив 52-річну матір по спині кулаком, а коли вона впала на підлогу, наніс ще близько 20 ударів по голові руками. Отримавши закриту черепно-мозкову травму та множинні двобічні переломи ребер, жінка померла на місці, а її син ще 4 дні жив поряд з трупом, розповідаючи сусідам про живу-здорову матір, яка займається своїми справами.



7 грудня труп потерпілої було виявлено, а правопорушника за клопотанням прокуратури заарештовано.



За спричинення рідній людини смертельних травм чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Донецької області