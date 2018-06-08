Майора поліції затримано за одержання хабара від правопорушників

Упродовж квітня-червня 2018 року військовою прокуратурою Західного регіону України спільно зі слідчими Управління Служби безпеки України у Львівській області та оперативними працівниками Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України задокументовано неодноразові факти вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника Шевченківського відділу поліції – начальником сектору кримінальної поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Майор поліції вимагав і одержав хабар у розмірі 36 тис грн за «кришування» та невжиття заходів щодо осіб, які скоюють крадіжки на території обслуговування його відділу поліції.

Після одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 10 400 грн вказану особу затримано, а кошти виявлено та вилучено в повному обсязі.

Наразі відпрацьовується можлива причетність інших посадових осіб Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області до вчинення вказаного злочину.

Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України