Зловмисники організували наркотрафік на території столиці та ще двох областей

Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи чотирьом зловмисникам, які налагодили виготовлення та збут психотропної речовини амфетамін на території міста Києва, Київської та Черкаської областей.

Встановлено, що злочинці діяли відповідно до визначених заздалегідь ролей. Так, двоє осіб займались безпосереднім виготовленням психотропів, інші два учасника злочинного угрупування – їх збутом, а також постачанням хімічних реагентів та лабораторного приладдя, необхідних для виготовлення амфетаміну.

Під час санкціонованих судом обшуків помешкань, де проживали фігуранти провадження, та транспортних засобів правоохоронці виявили та вилучили 350 грам амфетаміну, близько 1,5 кілограма фенілнітропропену, 50 мілілітрів опію ацетильованого, гранату Ф-1 та запал до неї, приладдя для виготовлення наркотичних та психотропних речовин.

Чотирьом затриманим учасникам угрупування повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав для трьох зловмисників запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 528 тис. гривень застави, ще одному підозрюваному – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслету.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться заходи для встановлення місцеперебування ще одного фігуранта вказаного кримінального провадження.

Прес-служба прокуратури міста Києва