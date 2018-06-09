В Ізмаїлі судитимуть громадян, обвинувачених в умисному вбивстві, розбої та викраденні автомобіля

Ізмаїльська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, у тому числі – двох неповнолітніх.

Вказані громадяни обвинувачуються в умисному вбивстві з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Установлено, що у листопаді 2017 року мешканець м. Ізмаїл запросив двох знайомих, які за попередньою змовою з неповнолітніми приятелями сприяли у вчиненні розбою.

Так, обвинувачені побили 64-річного господаря металевою трубою, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці скоєння злочину.

У подальшому вказані особи викрали побутову техніку та речі на загальну суму понад 23 тис грн. Потім обвинувачені проникли до гаражу та незаконно заволоділи автомобілем ВАЗ-2109.

Завдяки оперативним слідчим діям правоохоронці затримали зловмисників по гарячих слідах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289 КК України здійснювали слідчі Ізмаїльського відділу поліції.

Прес-служба прокуратури Одеської області