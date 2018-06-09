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За вбивство сусіда по дачі – 13 років позбавлення волі

09.06.2018 08:57

За принципової позиції прокуратури вироком Прилуцького міськрайонного суду жителя Ніжинського району визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

У судовому засіданні прокурором доведено, що у травні 2017 року обвинувачений, перебуваючи поряд з своїм дачним будинком у с. Омелянів Козелецького району, у ході сварки з сусідом з мотивів раптово виниклих неприязних відносин умисно наніс п’ять-шість ударів руками, ногами та дерев’яною палицею в область голови та шиї. Після втрати свідомості потерпілим, підсудний продовжив вчиняти дії, направлені на позбавлення життя, а саме затягнувши у двір домогосподарства та наніс удар цеглиною в область голови.

Згідно висновку судово-медичної експертизи у ході розтину трупу встановлено внутрішньо-черепну травму: крововиливи, забій головного мозку, переломи кісток склепіння основи черепа тощо.

У подальшому, з метою приховати злочин, обвинувачений перевіз тіло померлого на власному автомобілі до тваринного комплексу та заховав його біля купи сміття.

Врахувавши позицію прокурора щодо суспільної небезпеки злочину, те, що обвинувачений вини у вчиненні злочину не визнав, суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області

 

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