Cуд отказал защите Штепы в отводе коллегии судей

«Основанием для отвода стал отказ коллегии назначить запасного судью по этому делу. Мы настаиваем, что запасной судья необходим, чтобы обеспечить рассмотрение дела в разумные сроки. Поскольку судья Горчакова (член коллегии - ред) не сдала квалификационное оценивание, значит, она будет уволена. Чем позже это произойдет, тем больше затянется рассмотрение дела (если не будет назначен запасной судья)», - сказал он.



По его словам, защита будет настаивать на назначении запасного судьи.



В подготовительном заседании объявлен перерыв до 12 июня. // Новости Донбасса