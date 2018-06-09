Cуд отказал защите Штепы в отводе коллегии судей

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Орджоникидзевский районный суд Харькова в пятницу отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отводе коллегии судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы.
«Основанием для отвода стал отказ коллегии назначить запасного судью по этому делу. Мы настаиваем, что запасной судья необходим, чтобы обеспечить рассмотрение дела в разумные сроки. Поскольку судья Горчакова (член коллегии - ред) не сдала квалификационное оценивание, значит, она будет уволена. Чем позже это произойдет, тем больше затянется рассмотрение дела (если не будет назначен запасной судья)», - сказал он.
По его словам, защита будет настаивать на назначении запасного судьи.
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