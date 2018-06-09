В Николаеве задержали серийного мошенника, «разводящего» горожан по схеме «Ваш сын в полиции»

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный мошенническим путем завладел ее денежными средствами в сумме 1300 долларов США.

Как выяснилось, 81-летней женщине около полуночи на телефон поступил звонок якобы от сына старушки, который начал умолять, чтобы она ему помогла, мол, попал в полицию, и его обвиняют в совершении преступления. Телефонный собеседник отметил, что для того, чтобы избежать уголовной ответственности, ему нужны деньги. Потерпевшая согласилась помочь «внуку». Мужчина, представившийся помощником следователя, долго не задержался и назначил встречу с пенсионеркой, во время которой она передала ему 1300 долларов США.

Однако впоследствии женщина, почувствовав неладное, всё-таки позвонила сыну, пообщавшись с которым поняла, что ее обманули мошенники. Утром потерпевшая сразу обратилась в полицию за помощью.

На следующий день правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался 22-летний житель Запорожской области, задержанный в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

На данный правоохранителями собрана доказательная база о причастности задержанного к совершению ещё шести преступлений, а также проверяется причастность к аналогичным, совершенных на территории города Николаева и области. // novosti-n.org