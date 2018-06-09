Украинцев нет среди погибших туристов в Грузии

09.06.2018 03:09

Граждан Украины среди туристов, которые погибли или пострадали во время сплава на лодке по горной реке в Грузии, нет. Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter.