Затримали злодія, який викрадав з автомобілів номерні знаки та примушував автовласників викупити їх

Наприкінці травня до Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області почали надходити заяви від місцевих мешканців про те, що вночі з їхніх транспортних засобів, припаркованих біля будинків за місцем проживання, викрадено державні номерні знаки.

Від заявників правоохоронці дізнались, що на кожному місці злочину правопорушник залишав записку, в якій він, вказавши номер свого мобільного телефону, пропонував автовласникам викупити у нього свої номерні знаки за грошову винагороду, розмір якої він у кожному випадку встановлював індивідуально – від 200 до 500 гривень. А вже під час телефонної розмови зловмисник називав номер картки, на яку потрібно було переказати необхідну суму. Лише після того, як злодій отримував смс повідомлення про переказ коштів, він називав місце, де були сховані викрадені номерні знаки. Тим потерпілим, які не бажали поповнювати кишені крадія, останній переконливо погрожував спалити їхній транспортний засіб. Налякані погрозами залишитись без засобу пересування, вони були вимушені сплачувати злодію необхідну суму викупу.



Провівши ряд необхідних розшукових заходів, оперуповноважені кримінальної поліції встановили особу зловмисника, ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який у березні звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів, і має непогашену судимість. Молодик був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Зі слів злодія, звільнившись з місць позбавлення волі, він, маючи на меті заробити легких грошей, вирішив знову взятись за старе. Та не дивлячись на винахідливість правопорушника, поліцейські викрили його.

За узгодженням із місцевою прокуратурою, затриманому повідомили про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 185 КК України «Крадіжка» та ч. 2 ст. 189 КК України «Вимагання». Відповідно до санкцій інкримінованих статей, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Стосовно підозрюваного судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Наразі слідчі дії тривають.

Первомайський відділ поліції ГУНП Миколаївської області