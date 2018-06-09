Одеські поліцейські розслідують обставини інциденту між двома іноземцями

Його учасники – знайомі між собою громадяни США. Конфлікт між ними існує протягом тривалого часу. В Одесі він став причиною порушення кримінального провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

Подія сталася 5 червня у центрі міста. До Приморського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з літніх кафе на вулиці Дерибасівській побили іноземця.

Як з’ясувалося, 74-річний чоловік - громадянин США, який приїхав до Одеси у приватних справах. Він пояснив, що впродовж тривалого часу відкрито конфліктує зі своїм знайомим зі США, який наразі також знаходиться в Одесі. На цьому ґрунті між чоловіками і раніше неодноразово відбувалися словесні перепалки та штовханина.

Причиною нинішнього інциденту також стала взаємна неприязнь.

З’ясовуючи обставини події, працівники поліції переглянули відео з камер спостереження.

Встановлено, що того вечора заявник відпочивав у кафе. Повз заклад проходив його опонент, який спочатку показав чоловікові непристойний жест, а за мить - вдарив рукою по обличчю.

Того ж вечора поліцейські розшукали іншого учасника інциденту. Він підтвердив наявність неприязних відносин з заявником, однак вважає, що той сам спровокував конфліктну ситуацію.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Поліцейськими вживаються заходи по встановленню характеру та тяжкості завданих заявникові тілесних ушкоджень, а також щодо всебічного та об’єктивного розслідування справи та прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалами Приморського відділу поліції в м.Одесі)