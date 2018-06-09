Житель Тернопільської області купляв трактор через інтернет, а залишився і без техніки, і без грошей

Оголошення про продаж сільськогосподарської техніки потерпілий знайшов в інтернеті на одному з популярних сайтів. Зідзвонився з власником, який начебто проживає на Київщині, домовився про ціну і доставку. Коли товар вже мали відправляти, продавець попросив 2,5 тисячі гривень на паливо. Чоловік, розраховуючи на чужу порядність, гроші перерахував і очікував через добу побачити трактор у себе на обійсті, однак не дочекався. Наступного дня киянин повідомив, що транспорт, яким доставляли техніку поламався, відтак перевезення здійснить служба доставки, працівники якої йому перетелефонують й узгодять усі деталі. Далі, довелось сплатити 6,4 тисячі за послуги служби доставки, а коли здавалося усі питання залагодженні, ще й 100% передоплати, а це 41 тисяча гривень.



Гроші покупець відправив справно, а от трактор так і залишився в оголошені на сайті. Потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців. Поліцейські за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.



До слова, про аналогічний випадок шахрайства днями повідомляли волинські правоохоронці. Волинянин теж купляв трактор за оголошення в інтернеті, схожою є навіть вартість техніки – 42 тисячі гривень, ото ж не виключено, що працювали одні і ті ж шахраї. Пильнуйте!



А щоб вберегтися від подібних неприємностей, не довіряйте невідомим на слово! Немає жодних гарантій, що покупець чи продавець не виявиться шахраєм. Тому читайте відгуки, просіть фото товару, а головне – не оплачуйте наперед кошти, для таких покупок передбачений наложений платіж.



Відділ комунікації поліції Тернопільської області