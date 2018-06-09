Власників «Гаврилівських курчат» Євгена Сігала арештували на два місяці

Трьом затриманим співвласникам ТОВ «Комплекс - Агромарс», представленого на ринку під ТМ "Гаврилівські курчата", суд обрав тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє Генпрокуратура на своїй сторінці у Facebook.

"Трьом затриманим власникам агрохолдингу, розташованому на Київщині, Печерський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн, 90 млн грн та 84 млн грн відповідно", - йдеться у повідомленні.

Вказані посадові особи агрохолдингу підозрюються у тому, що внаслідок систематичного порушення норм законодавства про охорону природного середовища завдали довкіллю збитків на суму понад 200 мільйонів гривень. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр).

Раніше прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що одному з фігурантів справи Євгену Сігалу Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.