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Розкаявся та співпрацює зі слідством: сили ООС схопили в Маріуполі шпигуна бойовиків

09.06.2018 16:48

У 2014 році чоловік приєднався до бойовиків терористичної організації "ДНР" та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків Військова котррозвідка Об'єднаних сил викрила чергового шпигуна так званої "ДНР" у Маріуполі.

 Про це повідомляє прес-центр ООС.

"В результаті проведеної представниками військової контррозвідки Об’єднаних сил спецоперації затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації "ДНР" та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків. Згодом він був направлений бойовиком з позивним "Італієць" на територію підконтрольну Україні для збору розвідувальної інформації. Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прес-центрі ООС, в рамках відкритого 8 червня 2018 року слідчими СБУ кримінального провадження за статтею 258-3 Кримінального кодексу України "Створення терористичної групи чи терористичної організації" тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. 

 

"Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу", - повідомляють у прес-центрі. 

Також в ООС зазначили, що, враховуючи те, що шпигун "не встиг нанести шкоду інтересам України, розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством", він може прийняти участь у спеціальній програмі СБУ "На тебе чекають вдома", в рамках якої здійснюються заходи щодо звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях.

Джерело: 5 канал

 

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