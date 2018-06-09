Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве совершено нападение на известного продюсера Ягольника (фото)

09.06.2018 14:05

В Киеве ночью неизвестные напали на популярного украинского продюсера Александра Ягольника.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Ягольник

«Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить», — сказал он.

В результате потасовки, продюсеру нанесли рану руки.

После совершения преступления, они скрылись в неизвестном направлении. Чуть позже Ягольник уточнил, что в результате инцидента, ему пришлось ехать в больницу на скорой помощи. // «ФАКТЫ»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...