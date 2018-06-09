В Киеве совершено нападение на известного продюсера Ягольника (фото)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Киеве ночью неизвестные напали на популярного украинского продюсера Александра Ягольника.
Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
«Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить», — сказал он.
В результате потасовки, продюсеру нанесли рану руки.
После совершения преступления, они скрылись в неизвестном направлении. Чуть позже Ягольник уточнил, что в результате инцидента, ему пришлось ехать в больницу на скорой помощи. // «ФАКТЫ»
На фронте бесконечная позиционная кампания с высыпанием десятков пакетов РЗК, ударами 152-мм артиллерии и невозможностью сторон вывести войска в трёх точках соприкосновения...