В Киеве совершено нападение на известного продюсера Ягольника (фото)

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить», — сказал он.

В результате потасовки, продюсеру нанесли рану руки.

После совершения преступления, они скрылись в неизвестном направлении. Чуть позже Ягольник уточнил, что в результате инцидента, ему пришлось ехать в больницу на скорой помощи. // «ФАКТЫ»