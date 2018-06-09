Задержаны отец и сын, убившие «незваного гостя» в Киевской области

В Обуховском районе Киевской области полиция задержала отца и сына, подозреваемых в убийстве мужчины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

По информации полиции, неделю назад ночью на территорию одного из частных домовладений в городе Украинка через забор перелез неизвестный мужчина.

В это время его заметили хозяин со своим сыном. Отец тяжелым предметом, каким именно сейчас следствие устанавливает, нанес незваному "гостю" многочисленные удары по голове. Когда тело стало бездыханным, муж с сыном надели на него полиэтиленовые пакеты, положили в машину и вывезли в лесопосадку за город.

Погибшим оказался 42-летний житель Обуховского района. На теле потерпевшего обнаружены телесные повреждения в виде открытой травмы головы, перелом костей основания черепа.

Сейчас 55-летний отец и его 32-летний сын задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.