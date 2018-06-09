Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» на 09.06.2018

По информации ИС, сотрудники ФСБ РФ, которые представляют структурные подразделения этой спецслужбы в Курской области (РФ) вдоль украинско-российской границы, проводят системную работу по привлечению завербованных ранее на компрометирующей основе украинских граждан (одна из категорий – контрабандисты) к активному участию в мероприятиях в поддержку УПЦ МП на территории Украины в контексте возможного предоставления автокефалии Украинской церкви.

Также, по имеющимся данным, в пунктах пропуска на украинско-российской границе со стороны РФ сотрудниками (под прикрытием) и агентурой ФСБ РФ проводятся системные мероприятия идеологической обработки и психологического влияния на граждан Украины, особенно женского пола в возрасте, которые часто посещают Россию и имеют там родственников. Основной тезис, который доводится и разыгрывается - это недопущение любой ценой «раскола церкви» (РПЦ – УПЦ МП), которая «объединяет братские славянские народы».

Во всемирном эллинской среде (этнические греки), используя потенциал координатора «Периферии стран бывшего СССР «Совет греков зарубежья» И.Саввиди, проводится информационная кампания, направленная на пропаганду идеи, что коренным народом Крымского полуострова является греки, а не крымские татары. Кампания координируется представителями ФСБ РФ.

Местные жители н.п.Ровеньки оккупированной части Луганской области («ЛНР») высказывают массовое недовольство новшествами в медицинской сфере, связанными с обязательным прохождением медицинского осмотра перед официальным трудоустройством. При этом медосмотр платный - стоимость эквивалентна 800 грн.

Во втором полугодии с.г. «народный совет ЛНР» планирует принятие новых «законов» - «об основах государственной молодежной политики» и «о системе патриотического воспитания граждан ЛНР». Кроме того, «совет министров ЛНР» разработал и в ближайшее время должен принять «республиканские программы» «духовного воспитания студентов ЛНР до 2020 года» и «патриотического воспитания подрастающего поколения ЛНР до 2020 года». Согласно проводимой в данном контексте политики, до конца текущего года запланировано организовать 1566 мероприятий с участием школьников и студентов, постоянно проживающих на Луганщине. При этом, для увеличения количества участников данных мероприятий с подконтрольной Украине территории Луганской обл., предусмотрено проведение информационных акций по популяризации этих мероприятий.

В Центре тактической и огневой подготовки "Партизан" (г. Санкт-Петербург, РФ) осуществлен набор и началась подготовка новой партии "добровольцев" для участия в боевых действиях на востоке Украины в составе российских оккупационных войск. Обучение нового набора проходит с 1-го июня и закончится 31 августа по следующей программе: курс топографии и ориентировки на местности, тактическая медицина, курс выживания, спецкурс "Партизан" по ведению боя в городе и лесу, огневая подготовка с использованием различных видов стрелкового оружия. На протяжении последних четырех лет данный центр специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить «курсантов» основным навыкам диверсионно-террористической деятельности. Выпускники центра назначаются на должности командиров ДРГ, выполняют функции инструкторов в составе российских оккупационных войск на Донбассе. За время существования центра подготовлено более 400 террористов, большинство из которых награждены «медалями» и «орденами» «ЛДНР». Центр зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, 20, тел 89213524578, 89112012177. Его руководителем является гражданин РФ 1978 г.р. Денис Васильев. // Группа «Информационное Сопротивление»