ДТП в Запорожье: двое погибших, четверо травмированных (видео)

Два человека погибли, четверо, в том числе трое детей, получили травмы в автоаварии, произошедшей на Прибрежной магистрали в Запорожье сегодня, 9 июня

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Depo.Запорожье.

В аварию попали "ВАЗ 2110", "Рено" и "ВАЗ 2108". Мужчина и женщина, которые находились в последнем автомобиле, погибли на месте. Из искореженной легковушки тела изымали сотрудники коммунальной службы "Кобра" и спасатели.

Травмированы также трое детей, находившиеся в "ВАЗ 2108", 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Кроме того, травмы получил водитель "Рено". Всех травмированных каретами скорой медицинской помощи госпитализировали в больницы.

По факту ДТП сотрудники ГУ Нацполиции в Запорожской области начали следствие.